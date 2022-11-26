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26 ноября, 22:22

Надаль: «Я полностью готов к жизни вне тенниса»

Иван Шитик
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о возможном скором завершении карьеры.

«Мое время придет, когда это будет нужно. Я полностью готов к жизни вне тенниса. Сомневаюсь, что у меня будут какие-то сложности с этим, не считая адаптации к изменениям. В моей жизни немало вещей, которые также важны или даже важнее тенниса», — приводит слова Надаля Tennis World.

36-летний Надаль выступил на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). Испанский теннисист не смог выйти из группы, одержав лишь одну победу в трех матчах.

Рафаэль Надаль
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