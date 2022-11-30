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Сегодня, 17:09

Испанского теннисиста Вердаско отстранили на два месяца за допинг

Алина Савинова
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Испанского теннисиста Фернандо Вердаско отстранили от участия в соревнованиях после обнаружения положительной допинг-пробы, сообщает Международное агентство по профессиональной этике (ITIA).

Как отмечает организация, в допинг пробе 39-летнего спортсмена обнаружили метилфенидат.

Вердаско признал, что принимал препарат, который ему был выписан врачом из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, в качестве терапевтического исключения. Также спортсмен добавил, что на этот раз забыл вовремя продлить разрешение.

«ITIA признает, что игрок не намеревался мошенничать и что его нарушение было непреднамеренным», — говорится в заявлении агентства.

ITIA сократила срок отстранения теннисиста от двух лет до двух месяцев, поэтому Вердаско может вернуться к соревнованиям 8 января.

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