Испанского теннисиста Вердаско отстранили на два месяца за допинг

Сегодня, 17:09
Испанского теннисиста Фернандо Вердаско отстранили от участия в соревнованиях после обнаружения положительной допинг-пробы, сообщает Международное агентство по профессиональной этике (ITIA).
Как отмечает организация, в допинг пробе 39-летнего спортсмена обнаружили метилфенидат.
Вердаско признал, что принимал препарат, который ему был выписан врачом из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, в качестве терапевтического исключения. Также спортсмен добавил, что на этот раз забыл вовремя продлить разрешение.
«ITIA признает, что игрок не намеревался мошенничать и что его нарушение было непреднамеренным», — говорится в заявлении агентства.
ITIA сократила срок отстранения теннисиста от двух лет до двух месяцев, поэтому Вердаско может вернуться к соревнованиям 8 января.