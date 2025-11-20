Источник: Циципаса лишили водительского удостоверения на год за превышение скорости

Греческого теннисиста Стефаноса Циципаса лишили водительских прав за превышение скорости, сообщает Greek City Times.

Как отмечает источник, видеокамеры зафиксировали спортсмена, двигавшегося на автомобиле Lotus по Атики-Одос (кольцевая дорога Афин) со скоростью 210 км/ч. При этом скоростное ограничение на данной трассе составляет от 100 до 130 км/ч.

За это нарушение Циципаса лишили водительского удостоверения сроком на год. Также спортсмен оштрафован на 2 тысячи евро.

27-летний грек является победителем 12 турниров на уровне АТР в одиночном разряде. В 2019 году он выиграл Итоговый чемпионат ATP. Также Циципас дважды играл в финалах турниров «Большого шлема». После окончания сезона-2025 теннисист занимает 34-е место в мировом рейтинге.