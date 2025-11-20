Источник: Циципаса лишили водительского удостоверения на год за превышение скорости

Сегодня, 16:53
Греческого теннисиста Стефаноса Циципаса лишили водительских прав за превышение скорости, сообщает Greek City Times.
Как отмечает источник, видеокамеры зафиксировали спортсмена, двигавшегося на автомобиле Lotus по Атики-Одос (кольцевая дорога Афин) со скоростью 210 км/ч. При этом скоростное ограничение на данной трассе составляет от 100 до 130 км/ч.
За это нарушение Циципаса лишили водительского удостоверения сроком на год. Также спортсмен оштрафован на 2 тысячи евро.
27-летний грек является победителем 12 турниров на уровне АТР в одиночном разряде. В 2019 году он выиграл Итоговый чемпионат ATP. Также Циципас дважды играл в финалах турниров «Большого шлема». После окончания сезона-2025 теннисист занимает 34-е место в мировом рейтинге.