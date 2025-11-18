Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами

18 ноября, 19:55
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович собирается вложиться в Центр тенниса и ракеточных видов спорта в пригороде Афин Элиниконе, сообщает Tennis24.
Как отмечает источник, проект оценивается в 20 миллионов евро и включает в себя более 20 теннисных кортов, корты для падела и пиклбола.
В сентябре сообщалось, что Джокович перебрался в пригород Афин со своей семьей и получил вид на жительство. По информации СМИ, 38-летний серб также стал обладателем золотой визы Греции, которую можно получить при покупке недвижимости на сумму более 900 тысяч долларов.
Джокович является победителем 101 турнира АТР в одиночном разряде, а также олимпийским чемпионом 2024 года.