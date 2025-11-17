Источник: Джокович получил золотую визу Греции

17 ноября, 18:12
Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдали золотую визу Греции, сообщает Greek City Times со ссылкой на сербское медиа Sportal.
Отмечается, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и его семья инвестировали в недвижимость в Греции, чтобы получить визу. Для участия в программе требуется вложить не менее 352 тысяч фунтов (около 464 тысяч долларов), а в афинском регионе — от 705 тысяч фунтов (примерно 929 тысяч долларов).
Обладатели золотой визы могут свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны без обычной визы, также этот документ не имеет срока действия и автоматически распространяется на супруга или супругу, детей до 21 года и родителей обеих сторон.
В сентябре сообщалось, что Джокович окончательно перебрался в Грецию со своей семьей (в пригород Афин) и получил вид на жительство в стране.
Александр Иванов
когда уберут пропутинского президента - вернется домой, ясно
17.11.2025
Saiga-спринтер
Богатый человек волен жить там, где ему и его родным лучше. Джокович выбрал Элладу и это его выбор. До родных мест рукой подать.
17.11.2025
allr8
Сербское гражданство (паспорт) и так безвиз
17.11.2025
Vikta
да сколько копий сломал за Родину... и результат!???????????????7
17.11.2025
capitan76
А причем здесь патриотизм? Остановился там, где ему и семье комфортно. Имеет право. А любить родину можно и издалека, как собственно и обсирать, живя на родине))
17.11.2025
hаnt64
Ах, каким патриотом когда-то был Новак! Но, наконец, до него дошло!
17.11.2025