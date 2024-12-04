Источник: Маррей не будет сопровождать Джоковича на первом для серба турнире в сезоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сообщил, что начнет следующий сезон на турнире в Брисбене (Австралия).

Однако, по информации ВВС, экс-первая ракетка мира Энди Маррей, который в межсезонье стал тренером сербского теннисиста, не будет присутствовать на этих соревнованиях. Пока до конца неизвестно, когда британец начнет сопровождать Джоковича в туре.

Маррей завершил карьеру в нынешнем сезоне в возрасте 37 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, победителем Уимблдона (2013, 2016) и US Open (2012).

На счету 37-летнего серба золото Олимпийских игр 2024 года, а также 100 побед в турнирах АТР. Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде наряду с Маргарет Корт (24).