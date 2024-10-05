Источник: Синнер сделал предложение российской теннисистке Калинской

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской, сообщает Corriere dello Sport.

Как отмечает источник, 25-летняя спортсменка получила предложение руки и сердца на вечеринке в Нью-Йорке. Она ответила согласием.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно в мае этого года. Теннисисты неоднократно посещали матчи друг друга в течение сезона.