Источник: Синнер сделал предложение российской теннисистке Калинской

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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской, сообщает Corriere dello Sport.
Как отмечает источник, 25-летняя спортсменка получила предложение руки и сердца на вечеринке в Нью-Йорке. Она ответила согласием.
Об отношениях Синнера и Калинской стало известно в мае этого года. Теннисисты неоднократно посещали матчи друг друга в течение сезона.
23-летний итальянец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024). Всего на его счету 17 титулов ATP (из них 16 — в одиночном разряде). Калинская за карьеру выиграла три турнира WTA в парном разряде.