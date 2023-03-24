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Сегодня, 22:01

Синнер вышел в третий круг турнира в Майами

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер обыграл серба Ласло Джере во втором круге турнира ATP в Майами (США) — 6:4, 6:2.

В следующем круге Синнер сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 21).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 10) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
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