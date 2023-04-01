Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:37

Синнер о Медведеве: «Рад, что снова сыграю с ним в финале»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Итальянец Янник Синнер прокомментировал предстоящий финал с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира ATP-1000 в Майами (США).

В последний раз спортсмены встречались в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды) — тогда победу одержал Медведев.

«[У меня] другие кондиции по сравнению с Роттердамом. Я очень рад, что снова сыграю с ним в финале. В последней встрече я проиграл, хоть и очень старался. В этот раз я создам несколько хороших моментов, как с Карлосом (Алькарасом) и мы посмотрим. На этом корте я чувствую себя хорошо. У меня с ним связаны хорошие воспоминания и надеюсь, что покажу хороший теннис завтра», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

В личных встречах Медведев обыгрывал Синнера в каждом из пяти матчей. Финал в Майами состоится 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Алькарасом и Джоковичем
Медведев и Синнер сыграют между собой в шестой раз — в предыдущих пяти победил россиянин
Джокович возглавит рейтинг ATP после поражения Алькараса в полуфинале турнира в Майами
По стопам Федерера. Медведев выиграл в Майами роскошное российское дерби у Хачанова и вышел в финал
Медведев — о выходе в финал «Мастерса»: «Знаю, что могу обыграть кого угодно. Я должен верить в себя»
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Майами
Хачанов взял второй сет в матче с Медведевым и сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев и Синнер сыграют между собой в шестой раз — в предыдущих пяти победил россиянин