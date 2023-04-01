Синнер о Медведеве: «Рад, что снова сыграю с ним в финале»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал предстоящий финал с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира ATP-1000 в Майами (США).

В последний раз спортсмены встречались в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды) — тогда победу одержал Медведев.

«[У меня] другие кондиции по сравнению с Роттердамом. Я очень рад, что снова сыграю с ним в финале. В последней встрече я проиграл, хоть и очень старался. В этот раз я создам несколько хороших моментов, как с Карлосом (Алькарасом) и мы посмотрим. На этом корте я чувствую себя хорошо. У меня с ним связаны хорошие воспоминания и надеюсь, что покажу хороший теннис завтра», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

В личных встречах Медведев обыгрывал Синнера в каждом из пяти матчей. Финал в Майами состоится 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.