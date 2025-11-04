В Италии подтвердили участие Джоковича в Итоговом турнире в Турине

Пятая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в Итоговом турнире ATP в Турине, заявил президент Итальянской федерации тенниса и падела (FITP) Анджело Бинаги.

Соревнования пройдут с 9 по 16 ноября.

«Мы получили подтверждение, что Джокович сыграет в Турине», — приводит слова Бинаги Ubitennis.

Ранее 38-летний серб снялся с «мастерса» в Париже. На этой неделе он принимает участие в турнире в Афинах.

Джокович является семикратным победителем Итоговых турниров ATP. В 2024 году он пропустил турнир из-за травмы.