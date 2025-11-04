В Италии подтвердили участие Джоковича в Итоговом турнире в Турине

4 ноября, 13:16
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в Итоговом турнире ATP в Турине, заявил президент Итальянской федерации тенниса и падела (FITP) Анджело Бинаги.
Соревнования пройдут с 9 по 16 ноября.
«Мы получили подтверждение, что Джокович сыграет в Турине», — приводит слова Бинаги Ubitennis.
Ранее 38-летний серб снялся с «мастерса» в Париже. На этой неделе он принимает участие в турнире в Афинах.
Джокович является семикратным победителем Итоговых турниров ATP. В 2024 году он пропустил турнир из-за травмы.
чувак вон ниже голодает, дай ему фрибет
04.11.2025
сядь в тюрьму по ст.159 УК РФ Мошенничество, там покормят.
04.11.2025
Ну и отлично, Новак!
04.11.2025
А почему у болгарина Иванова, который играет с Ханфманном, нарисован бразильский флаг?
04.11.2025
_Mike N_
В Италии подтвердили неучастие Медведева в Итоговом турнире в Турине. :laughing::laughing::laughing:
04.11.2025