4 ноября, 13:16

В Италии подтвердили участие Джоковича в Итоговом турнире в Турине

Сергей Ярошенко
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Пятая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в Итоговом турнире ATP в Турине, заявил президент Итальянской федерации тенниса и падела (FITP) Анджело Бинаги.

Соревнования пройдут с 9 по 16 ноября.

«Мы получили подтверждение, что Джокович сыграет в Турине», — приводит слова Бинаги Ubitennis.

Ранее 38-летний серб снялся с «мастерса» в Париже. На этой неделе он принимает участие в турнире в Афинах.

Джокович является семикратным победителем Итоговых турниров ATP. В 2024 году он пропустил турнир из-за травмы.

7

  • За спорт!

    чувак вон ниже голодает, дай ему фрибет

    04.11.2025

  • За спорт!

    сядь в тюрьму по ст.159 УК РФ Мошенничество, там покормят.

    04.11.2025

  • За спорт!

    Ну и отлично, Новак!

    04.11.2025

  • За спорт!

    А почему у болгарина Иванова, который играет с Ханфманном, нарисован бразильский флаг?

    04.11.2025

  • _Mike N_

    В Италии подтвердили неучастие Медведева в Итоговом турнире в Турине. :laughing::laughing::laughing:

    04.11.2025

    Теннис
    Новак Джокович
