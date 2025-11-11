Музетти после матча с Фритцем: «Я не мог быть на 100 процентов готов, особенно физически»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал свое поражение в матче с американцем Тэйлором Фритцем (3:6, 4:6) на групповой стадии Итогового турнира АТР-2025.

«Я не мог быть на 100 процентов готов, особенно физически. Ментально я очень рад, что я здесь. Я невероятно горжусь собой, своей командой и тем, чего мы достигли. Сегодня я пытался бороться с тем, что у меня было», — цитирует 23-летнего спортсмена AP.

11 ноября Музетти сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.