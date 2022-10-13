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Сегодня, 19:25

Итальянский теннисист Сеппи завершит карьеру в конце октября

Иван Торопцев
Корреспондент

Итальянский теннисист Андреас Сеппи завершит карьеру в конце октября, сообщает Federtennis.

Последними турнирами бывшей 18-й ракетки мира станут соревнования в Неаполе (17-23 октября) и Ортизеи (24-30 октября).

За всю карьеру Сеппи выиграл 3 турнира ATP в одиночном разряде и 1 — в парном.

В турнирах «Большого шлема» итальянец не проходил дальше 4-го круга в одиночном разряде, а в парном разряде дважды доходил до четвертьфинала — на Australian Open в 2009 году и на US Open в 2011 году.

Теннис
Андреас Сеппи
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