16 ноября, 23:38
Итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от победы на Итоговом турнире АТР-2025.
В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5.
«Отпраздновать этот трофей в конце года после таких интенсивных последних месяцев — для меня нет лучшего завершения сезона. Это был очень тяжелый и напряженный матч. С Карлосом нужно играть на пределе своих возможностей. Он один из лучших, если не лучший по камбэкам. Конечно, там есть и Джокович. Я очень счастлив. Для меня много значит закончить сезон именно так. Это потрясающе», — сказал Синнер в интервью на корте.
24-летний Синнер второй сезон подряд выиграл Итоговый турнир — в финале 2024 года он победил американца Тэйлора Фритца. Итальянский теннисист завоевал 6-й титул в сезоне и 24-й в карьере на уровне АТР в одиночном разряде.
Nik
Д О П И Н Г Е Р
17.11.2025
Djin Ignatov
Браво ! Знал что ты меня не подведешь !"
17.11.2025