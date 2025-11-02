2 ноября, 20:03
Итальянский теннисист Янник Синнер поблагодарил свою команду после победы на «мастерсе» в Париже.
В решающем матче 2-я ракетка мира обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
«Спасибо моей команде за то, что заставляете меня выкладываться по полной. Это была невероятная неделя и невероятный отрезок из последних нескольких месяцев. Мы всегда стараемся становиться лучше как игроки. Очень рад разделить с вами такие результаты на высоком уровне. Сегодня особенный день», — сказал Синнер в своей речи на корте.
24-летний итальянец завоевал пятый титул в сезоне. После победы в Париже он вновь станет первой ракеткой мира.