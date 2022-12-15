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ATP

15 декабря, 14:32

Синнер — о главной цели на сезон-2023: «Я нацелен на Турин, хочу вернуться к участию в финале ATP»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер подвел итоги сезона-2022.

«Это был тяжелый сезон для меня, я испытывал некоторые проблемы во многих матчах. Но с другой стороны, я сыграл много игр, добился более-менее стабильных результатов, выходя в 1/8 и четвертьфиналы. Это был неудачный год, но во многих отношениях я могу гордиться тем, что я сделал», — приводит Sportskeeda слова Синнера.

Также он ответил на вопрос о целях, которые ставит перед собой на новый сезон.

«Я нацелен на Турин. Я хочу вернуться к участию в финале ATP. Я знаю, что могу это сделать, но главное — не пропускать важные матчи и турниры, как в этом году», — добавил теннисист.

Ранее стало известно, что Синнер начнет новый сезон с выступления на турнире в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января.

Источник: https://www.google.com/amp/s/www.sportskeeda.com/amp/tennis/news-jannik-sinner-sets-goals-2023-aims-compete-nitto-atp-finals
Теннис
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