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Синнер — о влиянии отношений с Калинской на его карьеру: «Не думаю, что что-то изменилось»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ответил, сказались ли на его карьере отношения с россиянкой Анной Калинской.

«Я не думаю, что что-то изменилось. Наличие девушки — это то, что заставляет тебя чувствовать себя либо хорошо, либо плохо. Я хочу, чтобы это было чем-то очень естественным, и не могу себе позволить измениться как игрок или как личность. Этого не произошло, и именно это делает наши отношения хорошими. Мы просто поддерживаем друг друга, насколько можем. Как теннисисты, все мы разные. Я отличаюсь и от других игроков. Но, конечно, я всегда стараюсь поддержать ее, потому что она тоже это делает и дает положительную энергию», — сказал Синнер в интервью Esquire.

Янник Синнер и&nbsp;Анна Калинская. Синнеру и Калинской устроили фальстарт. Но слухи о скорой свадьбе отвлекли внимание от допинга

Синнер и Калинская подтвердили свои отношения в мае этого года. В начале октября СМИ сообщали, что итальянец сделал предложение российской спортсменке на вечеринке в Нью-Йорке. Однако позже теннисист опроверг эти слухи.

Теннис
Анна Калинская
Янник Синнер

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