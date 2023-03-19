ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил

Допинг
Сегодня, 12:09
Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала двоих российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
От соревнований отстранили Ивана Михайлюка и Дарью Мишину. 24-летний Михайлюк дисквалифицирован на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Отстранение действует с 14 января 2022 года по 13 января 2026 года.
29-летняя Мишина дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат тестостерон. Срок отстранения действует до 16 октября 2024 года.