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Допинг

Сегодня, 12:09

ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил

Иван Торопцев
Корреспондент
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Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала двоих российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

От соревнований отстранили Ивана Михайлюка и Дарью Мишину. 24-летний Михайлюк дисквалифицирован на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Отстранение действует с 14 января 2022 года по 13 января 2026 года.

29-летняя Мишина дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат тестостерон. Срок отстранения действует до 16 октября 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17308651
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