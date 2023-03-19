ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала двоих российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

От соревнований отстранили Ивана Михайлюка и Дарью Мишину. 24-летний Михайлюк дисквалифицирован на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Отстранение действует с 14 января 2022 года по 13 января 2026 года.

29-летняя Мишина дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат тестостерон. Срок отстранения действует до 16 октября 2024 года.