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Сегодня, 09:00

Расклады группы Рублева на Итоговом турнире ATP: все варианты

На Итоговом турнире ATP завершается групповой турнир
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Российский теннисист Андрей Рублев на Итоговом турнире ATP 2024 в Турине (Италия)
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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На Итоговом турнире ATP в Турине завершается групповой турнир. В пятницу, 15 ноября, определятся два полуфиналиста в группе россиянина Андрея Рублева, норвежца Каспера Рууда, испанца Карлоса Алькараса и немца Александра Зверева. Первым заходом сыграют Алькарас и Зверев (начало матча не ранее 16.00 по московскому времени), вторым — Рублев и Рууд (не ранее 22.30).

Рублев на ATP Finals-2024 проиграл Звереву (4:6, 4:6) и Алькарасу (3:6, 6:7), Рууд победил Алькараса (6:1, 7:5) и уступил Звереву (6:7, 3:6).

Турнирное положение в группе перед заключительным туром выглядит следующим образом:

1. Александр Зверев — 2 победы, 0 поражений, сеты 4-0 (100 процентов), геймы 25-17 (59,52 процента).

2. Каспер Рууд — 1-1, 2-2 (50%), 22-19 (53,66%).

3. Карлос Алькарас — 1-1, 2-2 (50%), 19-22 (46,34%).

4. Андрей Рублев — 0-2, 0-4 (0%), 17-25 (40,48%).

В полуфинал выйдут два лучших теннисиста в группе — в плей-офф их ждут итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц. Перед игровым днем 15 ноября существует несколько сценариев исхода борьбы этой четверки за место в плей-офф.

Варианты по сайту ATP Finals следующие — у Рублева есть надежда только на третий из них:

1) Вне зависимости от счета, если Зверев победит Алькараса и Рууд победит Рублева, то Зверев выиграет группу, а Рууд станет вторым.

2) Вне зависимости от счета, если Алькарас победит Зверева и Рублев победит Рууда, то Алькарас выиграет группу, а Зверев станет вторым.

3) Если Зверев победит Алькараса в двух сетах и Рублев победит Рууда в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а остальные теннисисты распределятся по местам со второго по четвертое в зависимости от лучшего процента выигранных геймов.

4) Если Зверев победит Алькараса (в двух или трех сетах) и Рублев победит Рууда в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд станет вторым.

5) Если Зверев победит Алькараса в трех сетах и Рублев победит Рууда в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а Алькарас станет вторым.

6) Если Алькарас победит Зверева в двух сетах и Рууд победит Рублева в двух сетах, то Рублев остается четвертым, а остальные теннисисты распределятся по местам с первого по третье в зависимости от лучшего процента выигранных геймов.

7) Если Алькарас победит Зверева в двух сетах и Рууд победит Рублева в трех сетах, то Алькарас выиграет группу, а Зверев станет вторым.

8) Если Алькарас победит Зверева в трех сетах и Рууд победит Рублева в двух или трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд станет вторым.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублев — Каспер Рууд.

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд

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