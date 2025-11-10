Итоговый турнир ATP: состав участников, даты и расписание матчей

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 9 по 16 ноября

Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября. Матчи принимают корты спортивного комплекса «Пала Альпитур».

На первом этапе восемь финалистов разделены на две группы, носящие имена легендарных теннисистов прошлого. В полуфинал выйдут по два лучших теннисиста каждого квартера.

Состав участников

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Алекс Де Минаур (Австралия), Тейлор Фритц (США), Лоренцо Музетти (Италия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Фелис Оже-Альяссим (Канада).

Расписание матчей на Итоговом турнире АТР

Групповой раунд

9 ноября, воскресенье. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Алькарас — Де Минаур. Зверев — Шелтон.

10 ноября, понедельник. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Музетти — Фритц. Синнер — Оже-Альяссим.

11 ноября, вторник. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Алькарас — Фритц. Музетти — Де Минаур.

12 ноября, среда. Начало не ранее 16:00 и 22:30.

13 ноября, четверг. Начало не ранее 16:00 и 22:30.

14 ноября, пятница. Начало не ранее 16:00 и 22:30.

12, 13 и 14 ноября пройдут такие матчи (расписание определится позже): Алькарас — Музетти. Зверев — Оже-Альяссим. Синнер — Зверев. Синнер — Шелтон. Фритц — Де Минаур. Шелтон — Оже-Альяссим.

Полуфиналы

15 ноября, суббота. Начало не ранее 16:30 и 23:00.

Финал

16 ноября, воскресенье. Начало не ранее 20:00.

Время начала — московское.

Смотреть прямую трансляцию матчей Итогового турнира ATP с комментариями на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом соревнований и узнавать результаты игр можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».