Итоговый турнир ATP: состав участников, даты и расписание матчей

10 ноября, 11:00
Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября. Матчи принимают корты спортивного комплекса «Пала Альпитур».
На первом этапе восемь финалистов разделены на две группы, носящие имена легендарных теннисистов прошлого. В полуфинал выйдут по два лучших теннисиста каждого квартера.
Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Алекс Де Минаур (Австралия), Тейлор Фритц (США), Лоренцо Музетти (Италия).
Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Фелис Оже-Альяссим (Канада).
9 ноября, воскресенье. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Алькарас — Де Минаур. Зверев — Шелтон.
10 ноября, понедельник. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Музетти — Фритц. Синнер — Оже-Альяссим.
11 ноября, вторник. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Алькарас — Фритц. Музетти — Де Минаур.
12 ноября, среда. Начало не ранее 16:00 и 22:30.
13 ноября, четверг. Начало не ранее 16:00 и 22:30.
14 ноября, пятница. Начало не ранее 16:00 и 22:30.
12, 13 и 14 ноября пройдут такие матчи (расписание определится позже): Алькарас — Музетти. Зверев — Оже-Альяссим. Синнер — Зверев. Синнер — Шелтон. Фритц — Де Минаур. Шелтон — Оже-Альяссим.
15 ноября, суббота. Начало не ранее 16:30 и 23:00.
16 ноября, воскресенье. Начало не ранее 20:00.
Время начала — московское.
Смотреть прямую трансляцию матчей Итогового турнира ATP с комментариями на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Следить за ходом соревнований и узнавать результаты игр можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».
Антон Богачев
10.11.2025