Россиянин Гахов проиграл в первом круге турнира в Мюнхене

Сегодня, 19:13
Россиянин Иван Гахов проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсюлпу в первом круге турнира в Мюнхене — 4:6, 6:2, 3:6.
Матч длился 2 часа 43 минуты. Гахов сделал за игру 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. У ван де Зандсюлпа — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21.
89-я ракетка мира во втором круге встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Иван Гахов (Россия, Q) — 6:4, 2:6, 6:3