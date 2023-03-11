Ивашко вышел в третий круг в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Сегодня, 00:19
Белоруский теннисист Илья Ивашко пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Его соперник Ботик ван де Зандсюлп из Нидерландов отказался от продолжения матча при счете 7:5, 3:2 в пользу белоруса.
Следующим соперником Ивашко будет победитель матча Даниил Медведев — Брэндон Накашима.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Илья Ивашко (Белоруссия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 28) — 7:5, 3:2 отказ 2-го игрока