Ивашко вышел в третий круг в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Белоруский теннисист Илья Ивашко пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Его соперник Ботик ван де Зандсюлп из Нидерландов отказался от продолжения матча при счете 7:5, 3:2 в пользу белоруса. Следующим соперником Ивашко будет победитель матча Даниил Медведев — Брэндон Накашима. Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Илья Ивашко (Белоруссия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 28) — 7:5, 3:2 отказ 2-го игрока