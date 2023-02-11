Изнер вышел в полуфинал турнира в Далласе, где сыграет с Вольфом

Сегодня, 01:57
Американский теннисист Джон Изнер пробился в полуфинал турнира в Далласе. В двух сетах он выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 7:6 (10:8), 7:5.
В полуфинале Изнер встретится с соотечественником Джеффри Джоном Вольфом, который выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 6:3, 6:4.
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 737 170 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джеффри Джон Вольф (США, 6) — Фрэнсис Тиафо (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4
Джон Изнер (США, 5) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 7:6 (10:8), 7:5