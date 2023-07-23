Качин обыграл Рамос-Виньоласа и стал победителем турнира в Гштааде

Аргентинский теннисист Педро Качин стал победителем турнира ATP в Гштааде (Швейцария). В финале 28-летний спортсмен обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа — 3:6, 6:0, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Качин сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рамос-Виньоласа 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных-брейк-пойнта из 6. Гштаад (Швейцария) Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad Призовой фонд 562 815 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Финал Педро Качин (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 3:6, 6:0, 7:5