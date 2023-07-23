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Сегодня, 15:23

Качин обыграл Рамос-Виньоласа и стал победителем турнира в Гштааде

Мария Гусева
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Аргентинский теннисист Педро Качин стал победителем турнира ATP в Гштааде (Швейцария).

В финале 28-летний спортсмен обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа — 3:6, 6:0, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Качин сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рамос-Виньоласа 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных-брейк-пойнта из 6.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Педро Качин (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 3:6, 6:0, 7:5

Теннис
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