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Сегодня, 11:25

Качмазов рассказал о крупнейшей победе в карьере

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22-летний российский теннисист Алибек Качмазов рассказал о победе над Николасом Харри в четвертьфинале турнира в Чэнду. Этот успех стал для него крупнейшим в карьере.

«Матч с Харри и правда получился очень непростым, хотя счет говорит о другом. Хорошо получалось контролировать мяч на задней линии. Подача получалась не лучшим образом сегодня, но из-за того, что на задней линии и на приеме играл в качественный теннис, важные моменты удавалось забирать», — сказал Алибек Качмазов для BetBoom Tennis.

В полуфинале Качмазов сыграет с первым «сеяным» — итальянцем Лоренцо Музетти. По итогам турнира Алибек прибавит минимум 73 позиции и войдет в топ-200 рейтинга.

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