Качмазов вышел во второй круг турнира в Чэнду

Российский теннисист Алибек Качмазов в первом круге турнира в Чэнду обыграл американца Александра Ковачевича со счетом 6:4, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа. На счету 22-летнего россиянина 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. В 1/8 финала Качмазов встретится с японцем Таро Дэниелем. Чэнду (Китай) Турнир ATP Chengdu Open Призовой фонд 1 171 655 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Алибек Качмазов (Россия, Q) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 7:6 (9:7)