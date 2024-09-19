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Сегодня, 10:28

Качмазов вышел во второй круг турнира в Чэнду

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Алибек Качмазов в первом круге турнира в Чэнду обыграл американца Александра Ковачевича со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа. На счету 22-летнего россиянина 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В 1/8 финала Качмазов встретится с японцем Таро Дэниелем.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алибек Качмазов (Россия, Q) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 7:6 (9:7)

Алибек Качмазов

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