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Сегодня, 16:05

Кафельников назвал Рублева и Зверева равными соперниками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о полуфинальном матче турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым.

«Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники. Эмоциональность Рублева? Действительно, в ключевые моменты матчей его иногда подводит неустойчивое психологическое состояние. Но если каждый раз на этом акцент делать, мы будем постоянно разочаровываться. Это стиль Андрея, его не переделать, надо смириться с тем, что есть. Мы будем болеть за него, несмотря на эмоциональные всплески, которые могут негативно сказываться на результате матча. Я уверен, что у него это не специально получается», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

Матч между Рублевым и Зверевым состоится 3 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/03/19879183.shtml
Теннис
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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