Кафельников о переизбрании Тарпищева на пост президента ФТР: «Нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента Федерации тенниса России (ФТР).

Отчетно-выборная конференция ФТР прошла в Казани. 76-летний Тарпищев был единственным кандидатом на выборах, он был переизбран на новый четырехлетний срок.

«Я максимально положительно отношусь к его переизбранию. Просто нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше, чем Шамиль Анвярович. Он абсолютно безальтернативен», — сказал Кафельников «СЭ».

Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. Он работал главным тренером и капитаном сборных СССР и России с 1974 по 2014 год. Сборные России выигрывали под его руководством Кубок Дэвиса (2002, 2006, 2021) и Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).

Денис Сафронов