Кафельников оценил перспективы Медведева обойти его по титулам

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников ответил на вопрос о том, может ли Даниил Медведев обойти его в списке самых титулованных теннисистов России.

«Мне, если честно, фиолетово. Ну если обгонит — на здоровье. Я об этом не думаю. На этой и следующей неделе крупные турниры. Посмотрим, как Даниил там выступит. После этого можно будет делать выводы, что победа в Алма-Ате означала», — цитирует Кафельникова ТАСС.