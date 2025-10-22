Видео
22 октября, 03:53

Кафельников оценил перспективы Медведева обойти его по титулам

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников ответил на вопрос о том, может ли Даниил Медведев обойти его в списке самых титулованных теннисистов России.

«Мне, если честно, фиолетово. Ну если обгонит — на здоровье. Я об этом не думаю. На этой и следующей неделе крупные турниры. Посмотрим, как Даниил там выступит. После этого можно будет делать выводы, что победа в Алма-Ате означала», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Источник: ТАСС
1

  • zg

    Ну и нафига спрашивать мнение этого гаденького человечишки?

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Даниил Медведев
    Евгений Кафельников
