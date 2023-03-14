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Сегодня, 19:28

Кафельников оценил шансы Медведева в матче со Зверевым в турнире в Индиан-Уэллсе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников считает российского теннисиста Даниила Медведева явным фаворитом в предстоящей встрече с представляющим Германию Александром Зверевым в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я бы в первую очередь смотрел на форму Медведева. С этой стороны я не вижу шансов для Зверева. А сможет ли Александр что-то противопоставить Даниилу, зависит от него», — приводит слова Кафельникова Vprognoze.ru.

Матч Медведев — Зверев состоится 14 марта. В их личных встречах равный счет по победам — 6-6.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10723946-kafelnikov-ocenil-shansy-medvedeva-v-matche-so-zverevym-na-turnire-v-indian-uellse.html
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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