Кафельников оценил шансы Медведева в матче со Зверевым в турнире в Индиан-Уэллсе

Олимпийский чемпион, победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников считает российского теннисиста Даниила Медведева явным фаворитом в предстоящей встрече с представляющим Германию Александром Зверевым в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я бы в первую очередь смотрел на форму Медведева. С этой стороны я не вижу шансов для Зверева. А сможет ли Александр что-то противопоставить Даниилу, зависит от него», — приводит слова Кафельникова Vprognoze.ru.

Матч Медведев — Зверев состоится 14 марта. В их личных встречах равный счет по победам — 6-6.