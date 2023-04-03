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Сегодня, 11:35

Кафельников оценил шансы Медведева вновь стать первой ракеткой мира

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал шансы россиянина Даниила Медведева вновь возглавить мировой рейтинг АТР.

«Не знаю, реально ли Медведеву в этом году вновь стать первой ракеткой. В данном случае все зависит от Даниила. Все в его руках, не в моих, ха-ха», — приводит Sport24 слова Кафельникова.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-04-03-kafelnikov-poshutil-o-shansakh-medvedeva-stat-pervoy-raketkoy-mira
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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