Кафельников оценил шансы Медведева вновь стать первой ракеткой мира

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал шансы россиянина Даниила Медведева вновь возглавить мировой рейтинг АТР.

«Не знаю, реально ли Медведеву в этом году вновь стать первой ракеткой. В данном случае все зависит от Даниила. Все в его руках, не в моих, ха-ха», — приводит Sport24 слова Кафельникова.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.