Кафельников — о Надале: «Его игра, отношение подкупали многих болельщиков и меня в том числе»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» завершение карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Самое яркое, что запомнилось, конечно, его волевые качества, как спортсмена, который отдал теннису всю свою жизнь. Его игра, его отношение подкупали многих болельщиков, но и, наверное, в том числе меня тоже», — сказал Кафельников «СЭ».

19 ноября сборная Испании проиграла Нидерландам (1-2) в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Это был последний турнир в карьере 38-летнего испанца. На его счету 1080 побед в одиночном разряде и 92 титула, в том числе 22 — в турнирах «Большого шлема». Также у него 2 золотые медали Олимпийских игр.