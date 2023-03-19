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Сегодня, 14:12

Кафельников: «Медведев заслуженно побеждает в своих матчах»

Алина Савинова
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Даниил играет хорошо. Он заслуженно побеждает в своих матчах. Не удивлен, что серия победных матчей продолжается. Правда, не знаю, как долго он продержится. И даже не удивлен его возрождением после Australian Open!» — приводит Sport24 слова Кафельникова.

В финале турнира россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч пройдет в ночь на 20 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-03-19-kafelnikov-medvedev-igrayet-khorosho-on-zasluzhenno-pobezhdayet-svoi-matchi
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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