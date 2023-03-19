Кафельников: «Медведев заслуженно побеждает в своих матчах»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Даниил играет хорошо. Он заслуженно побеждает в своих матчах. Не удивлен, что серия победных матчей продолжается. Правда, не знаю, как долго он продержится. И даже не удивлен его возрождением после Australian Open!» — приводит Sport24 слова Кафельникова.

В финале турнира россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч пройдет в ночь на 20 марта.