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Сегодня, 18:07

Кафельников считает, что проблемы с ногой не помешают Медведеву победить Тиафо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американском Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и представителем США Фрэнсисом Тиафо.

«Если до сих пор его победная серия продолжается, значит, он играет хорошо и есть все предпосылки, что Тиафо он обыграет, даже несмотря на то, что есть какие-то незначительные проблемы с ногой. Не думаю, что это как-то скажется. В данный момент я не вижу поводов переживать за Даниила, если он будет играть так же, как играет», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

В четвертьфинале Медведев взял верх над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной со счетом 6:3, 7:5. При этом во время матча российский теннисист брал медицинский тайм-аут. Полуфинальная игра с Тиафо состоится в субботу, 18 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/16/19983967.shtml?updated
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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