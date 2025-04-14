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14 апреля, 17:50

Кафельников — о сотрудничестве Рублева и Сафина: «У них пока тяжело идет»

Сергей Ярошенко
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Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал сотрудничество Андрея Рублева с Маратом Сафиным.

«Судя по турниру в Монте-Карло, у них тяжело идет, хотя я понимаю, что времени у Марата не было достаточно. Хочу ошибаться, но пока не очень. Может быть, Андрей пока не воспринимает ту информацию, которую Марат пытается до него донести. Работа ног, физическая кондиция. Считаю, у Андрея очень много брака. И в техническом арсенале, и по физической подготовке», — цитирует Кафельникова ТАСС.

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О присоединении Сафина к тренерскому штабу Рублева стало известно в конце марта этого года.

На турнире в Монте-Карло 27-летний россиянин проиграл французу Артуру Филсу в третьем круге со счетом 2:6, 3:6.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
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