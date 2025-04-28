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Сегодня, 10:20

Кафельников считает, что вылет Рублева из топ-10 рейтинга обусловлен набором проблем

Камила Абдурахманова
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Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников считает, что вылет российского теннисиста Андрея Рублева из первой десятки мирового рейтинга обусловлен целом рядом проблем — от ментальных до технических.

«Там весь набор. Не только ментальные проблемы. Там и технические, и физические, и тактические — все вместе. Из ментальной ямы можно вылезти, если у тебя есть фундамент. Но у Андрея нет фундамента — куда-то он пропал», — сказал Кафельников ТАСС.

В третьем круге турнира ATP в Мадриде Рублев уступил Александру Бублику из Казахстана со счетом 4:6, 6:0, 4:6 и не смог защитить чемпионский титул «Мастерса». По итогам соревнования, которое закончится 4 мая, россиянин выбудет из топ-10 мирового рейтинга впервые с 2022 года. Сейчас он занимает восьмое место.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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