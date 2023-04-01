Кафельников считает равными шансы Медведева и Синнера на победу в финале турнира в Майами



Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о предстоящем финале «Мастерса» в Майами.

В решающем матче турнира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Фаворита в этой паре не могу выделить. Победа Синнера над Алькарасом? Этот результат меня не удивил. 5-0 в личных встречах в пользу Медведева? Никакого значения перед предстоящим матчем это не имеет, абсолютно равная пара», — приводит «РБ Спорт» слова Кафельникова.

Финальный матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.