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Сегодня, 13:32

Кафельников считает равными шансы Медведева и Синнера на победу в финале турнира в Майами

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о предстоящем финале «Мастерса» в Майами.

В решающем матче турнира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Фаворита в этой паре не могу выделить. Победа Синнера над Алькарасом? Этот результат меня не удивил. 5-0 в личных встречах в пользу Медведева? Никакого значения перед предстоящим матчем это не имеет, абсолютно равная пара», — приводит «РБ Спорт» слова Кафельникова.

Финальный матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafel-nikov-schitaet-ravny-mi-shansy-medvedeva-i-sinnera-v-finale-mastersa-v-majami/
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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