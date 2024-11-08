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Сегодня, 11:28

Кафельников выделил фаворитов групп Итогового турнира ATP

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о фаворитах в обеих группах Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Кто фавориты в группах Итогового турнира? Синнер и Медведев — в первой группе, Зверев и Алькарас — во второй», — сообщил Кафельников «РБ Спорт».

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 10 по 17 ноября. Кроме упомянутых Кафельниковым теннисистов, в соревновании примут участие американец Тейлор Фритц, австралиец Алекс де Минор (оба — группа Илие Настасе), а также норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев (группа Джона Ньюкомба).

В случае травмы кого-то из первой восьмёрки в турнире смогут принять участие запасные теннисисты — болгарин Григор Димитров и грек Стефанос Циципас.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-sinner-medvedev-zverev-al-karas-favority-svoih-grupp-na-itogovom-turnire/
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Янник Синнер

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