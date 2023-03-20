Кафельников — о поражении Медведева: «Соперник не оставил ни малейшего шанса»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 3:6, 2:6.

«Медведеву не хватило всего. Я первый раз за эту неделю посмотрел. Немножко в расстроенных чувствах, потому что все говорили, что Даниил в форме, но тут сложно что-то комментировать. До этого ему давали возможность, а вчера соперник не оставил ни малейшего шанса. Было полное преимущество испанца. У Медведева навыки есть, но в данном случае он ничего не мог противопоставить игре Алькараса, несмотря на то что была такая серия», — сказал Кафельников «СЭ».

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.