Кафельников заявил, что к Медведеву вернулась уверенность

Самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинала турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Я небольшое предпочтение отдаю Джоковичу, несмотря на то что Медведев в последнее время играет неплохо, к нему вернулась уверенность. Но все равно, как мне кажется, фаворитом в этом матче будет Джокович», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

Матч между Медведевым и Джоковичем пройдет 3 марта. В другом полуфинальном матче встретятся действующий победитель турнира в Дубае россиянин Андрей Рублев и представитель Германии Александр Зверев.