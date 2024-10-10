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Сегодня, 19:34

Каливод отметил невероятную преданность Надаля теннису

Ана Горшкова
Корреспондент
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Залуженный тренер России Александр Каливод заявил, что испанец Рафаэль Надаль отличается своим неповторимым стилем игры и невероятной преданности теннису.

10 октября 38-летний Надаль объявил о том, что завершит карьеру после Кубка Дэвиса в ноябре.

«Это правильное решение, все-таки выигрывать большие турниры он уже вряд ли сможет. На Кубке Дэвиса все его будут поздравлять и чествовать. Помню, Лена Дементьева объявила о завершении своей карьеры на Итоговом турнире, и все тогда плакали, было очень трогательно. Надаль — уникальный теннисист, он привнес свой особенный стиль игры. Он пришел длинноволосым накачанным левшой, гонял всех своим топ-спином, хотя со временем к его манере игры привыкли. Надаль невероятно предан теннису, это его жизнь, самая главная ее составляющая», — приводит слова Каливоды ТАСС.

Источник: ТАСС
Теннис
Рафаэль Надаль

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