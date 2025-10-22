Каливод: «В игре Медведева стали просматриваться четкие тактические схемы и рисунок игры»

Заслуженный тренер России Александр Каливод рассказал об изменениях в игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«Начинает сказываться смена тренера. Изменения в игре Даниила Медведева заметны. Наконец стали просматриваться четкие тактические схемы и рисунок игры, чего в последнее время не хватало. Надеюсь, что он продолжит в том же духе, мы все ждем возвращения Дани в элиту», — приводит слова Каливода ТАСС

В августе 2025 года Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. В сентябре в команду россиянина вошли швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке.

19 октября 29-летний россиянин стал победителем турнира в Алма-Ате. В финале он победил француза Корантена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.