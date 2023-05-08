Камельзон считает, что игра в парном разряде должна помочь Рублеву и Хачанову в личных турнирах

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что игра в парном разряде должна помочь российским теннисистам Андрею Рублеву и Карену Хачанову лучше играть на одиночных турнирах ATP.

«Победа на турнире в Мадриде — это очень почетно и престижно. Я за них очень рад, это наша родная, московская пара, они играют с детства, но до высоких мест именно в паре им не всегда удается добираться. Играть пары очень полезно. Я всегда на тренировках заставлял одиночников играть в парах, потому что там много вариантов развития розыгрыша, нужна хорошая реакция, подача должна работать. Она дает игроку грамотность, поэтому выступления в парных турнирах очень хорошо помогают играть в одиночке», — приводит ТАСС слова Камельзона.

Рублев и Хачанов стали победителями турнира ATP в Мадриде в парном разряде. В финале «Мастерса» россияне победили Рохана Бопанна и Мэттью Эбдена.