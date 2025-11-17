Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP

Сегодня, 09:25
Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на пятое место в обновленном рейтинге ATP. Ранее он занимал восьмую строчку.
Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас — 12050 очков. Второе место занимает итальянец Янник Синнер — 11500, третье — немец Александр Зверев (5160).
16 ноября Синнер обыграл Алькараса в финале Итогового турнира ATP (7:6 (7:4), 7:5).
Лучшим среди россиян является Даниил Медведев — 13-е место (2760). Андрей Рублев располагается на 16-й строчке, Карен Хачанов — 18-й.
Рейтинг ATP от 17 ноября 2025 года:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12050 баллов
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11500
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5160
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4830
5 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245
6 (6). Тэйлор Фритц (США) — 4135
7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 4135
8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 4040
9 (5). Бен Шелтон (США) — 3970
10 (10). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990
13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2760
16 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2520
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320