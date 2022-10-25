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Сегодня, 18:32

Канадец Шаповалов обыграл австрийца Родионова на старте турнира в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
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Представитель Канады Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Вене.

На старте соревнований в столице Австрии он переиграл представителя этой страны Юрия Родионова.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:4, 6:4

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Оскар Отте (Германия, LL) — 6:4, 7:6 (7:3)

Денис Шаповалов
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