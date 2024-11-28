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Допинг

Сегодня, 20:45

Шаповалов — о ситуации со Свентек: «Несправедливо, что другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации»

Алина Савинова
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Канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на допинговое дело второй ракетки мира Иги Свентек.

«Эм, один месяц дисквалификации... Поэтому несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации», — написал Шаповалов в своих соцсетях.

Спортсмен рад тому, что ситуация в теннисной антидопинговой системе меняется, однако, по его словам, проблема заключается в том, что правила являются непоследовательными.

В анализе Свентек от 12 августа 2024 года был обнаружен триметазидин. Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство, поэтому ITIA вынесло решение об отсутствии существенной вины или халатности со стороны теннисистки. Спортсменку дисквалифицировали на один месяц, с учетом отбытого срока период ее отстранения истечет 4 декабря.

Теннис
Денис Шаповалов
Ига Свентек
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