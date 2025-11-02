Оже-Альяссим: «Проигрывать в финале никогда не просто»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поздравил итальянца Янника Синнера с победой на «мастерсе» в Париже.

В финале турнира канадец уступил 2-й ракетке мира со счетом 4:6, 6:7 (4:7).

«Проигрывать в финале никогда не просто. Янник, поздравляю тебя и твою команду. Ты заставляешь всех теннисистов, в том числе и меня, совершенствоваться. Могу только отдать тебе должное и снять шляпу за весь прогресс с тех пор, как мы знакомы. Кажется, когда нам было 16 или 17 лет, мы играли в FIFA, с тех пор ты стал играть гораздо лучше (смеется)», — сказал Оже-Альяссим в своей речи на корте.

24-летний Синнер завоевал пятый титул в сезоне. После победы в Париже он вновь станет первой ракеткой мира.