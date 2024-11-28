Капитан Италии в Кубке Дэвиса заявил, что отстранение Синнера будет величайшей несправедливостью

Капитан сборной Италии в Кубке Дэвиса Филиппо Воландри заявил, что дисквалификация лидера мирового рейтинга ATP Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил станет огромной несправедливостью в истории.

«Я даже не хочу думать о возможной дисквалификации Синнера, учитывая его честность и предоставленные им неопровержимые доказательства. Если есть человек с широкими плечами, то это Янник. Дисквалификация была бы величайшей несправедливостью в истории», — цитирует Воландри портал Tennis365.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летнего спортсмена оправдали по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

При этом в ВАДА рассчитывают добиться дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет. Организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать спортсмена.