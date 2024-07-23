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Сегодня, 19:17

Карацев за один час обыграл Харриса в первом круге турнира в Атланте

Алина Савинова
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Российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах обыграл британца Билли Харриса в первом круге турнира в Атланте — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 11 минут. Карацев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Харриса 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником россиянина станет Фрэнсис Тиафо из США.

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Билли Харрис (Великобритания, Q) — 6:2, 6:2

Теннис
Аслан Карацев
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