Карацев за один час обыграл Харриса в первом круге турнира в Атланте

Сегодня, 19:17
Российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах обыграл британца Билли Харриса в первом круге турнира в Атланте — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 11 минут. Карацев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Харриса 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником россиянина станет Фрэнсис Тиафо из США.
Атланта (США)
Турнир ATP Atlanta Open
Призовой фонд 756 020 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Билли Харрис (Великобритания, Q) — 6:2, 6:2