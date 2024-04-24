Карацев на тай-брейке проиграл Марожану в первом круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Венгрии Фабиану Марожану в первом круге турнира в Мадриде — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

Россиянин провел первый матч в АТР-туре за последние четыре месяца — он восстанавливался от травмы колена, полученной на старте сезона.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Карацев за матч 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта (из двух заработанных). При этом в первом сете у россиянина было 11 сетболов.

Следующим соперником Марожана станет Франсиско Черундоло из Аргентины.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2)