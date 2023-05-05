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ATP

5 мая, 23:29

Карацев не смог выйти в финал «Мастерса» в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 18 минут.

121-я ракетка мира Карацев 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету 65-й ракетки Штруффа 15 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Отметим, что в третьем сете при счете 4:2 в пользу немца 29-летний россиянин брал медицинский тайм-аут. Физиотерапевт массажировал ему левое бедро.

В финале Штруфф сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Ян-Леннард — первый лаки-лузер, вышедший в финал «Мастерса».

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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